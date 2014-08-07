Марк Кавендиш вернулся в строй после операции

Британец Марк Кавендиш возвращается в строй после операции на плече. Гонщик команды Omega примет участие в Tour de l'Ain, который стартует во Франции 12 августа. Напомним, что травму Кавендиш получил на первом этапе "Тур де Франс" месяц назад, после чего на трассу не выходил.

– Эта пятидневная гонка покажет, насколько я готов, – цитирует ВВС Кавендиша. – После этого я смогу точно определиться с дальнейшими планами. Мы обсудим мое будущее вместе с командой. Нужно хорошо подготовиться к Tour de l'Ain.

Ожидается, что в случае успешного преодоления пяти этапов этой гонки Кавендиш примет участие в "Вуэльте Испании", которая стартует 23 августа.