Самые известные игровые серии про спорт: от FIFA до UFC

Electronic Arts в этом сегменте нет равных.

Среди геймеров встречается множество любителей спорта. И наоборот, многие известные спортсмены любят проводить свободное время в той или иной игре. Благо сейчас можно найти множество симуляторов, дотошно воспроизводящих разные виды спорта. Собрали 10 самых известных игровых серий про спорт.

Наверное, нет в мире человека, который интересовался бы играми и ни разу не слышал про FIFA. Серия футбольных симуляторов начала свою историю в 93-м. С тех пор каждый год фанаты игры радуются (а радуются ли?) выходу новой части.

На фоне всех прочих конкурентов франшиза выделяется качественной графикой, яркой картинкой, выверенным освещением, разнообразными анимациями, узнаваемыми голосами комментаторов и многим другим. Но главное преимущество серии — в огромном количестве лицензий, позволяющем воссоздавать реально существующие чемпионаты, клубы и игроков.

И можно сколько угодно критиковать разработчиков за минимум нововведений, конвейерный принцип, баги, упор на онлайн. Однако за два десятилетия геймплейная формула FIFA отточена до идеала, а потому ЕА только и остается понемногу улучшать механики и придумывать новые режимы.

2. Серия Pro Evolution Soccer (сейчас eFootball)

Фото YouTube igcompany

Долгое время Konami активно конкурировала с EA за внимание любителей футбола. Японцы делали упор на реалистичное изображение футбола, тактическую гибкость, стратегии, неспешный темп. А еще серия PES выгодно выделялась проработанной физикой: мяч летел красиво, а футболисты двигались плавно и органично.

Однако в 2010-х франшиза остановилась в развитии. Пока EA увеличивала число режимов и лицензий, снижала порог входа, недостатки PES становились все более явными. Запутанный интерфейс, проблемы с системой появления молодых игроков, непонимание руководством Konami западных геймеров, нехватка популярных лиг и команд — все это привело к оттоку аудитории.

С eFootball 2022 авторы попробовали устроить перезапуск, превратив его во F2P-сервис. Но попытка провалилась из-за ужасного технического состояния, долгих загрузок, частых вылетов, многочисленных багов, медленного игрового процесса и деградировавшей физики мяча. И хочется верить, что серия еще вернет свое величие и снова навяжет достойную конкуренцию.

3. Серия Football Manager

Фото Football Manager

Еще одна игровая серия про футбол, но теперь раскрывающая данный вид спорта с другой стороны. Как понятно из названия, Football Manager позволяет перевоплотиться в футбольного менеджера и заняться управлением клуба.

На этой должности придется заниматься поиском новых талантов, развивать молодежь, собирать тренерский штаб, следить за финансами, подбирать состав, прорабатывать тактики. Одним словом делать все, чтобы привести клуб к победе. При желании нудные дела можно делегировать помощникам и сосредоточиться исключительно на футболе. Но зачем, когда можно контролировать все процессы.

К тому же тут содержится огромный массив данных с разными сценариями реализации игрового процесса. В FM с удовольствием залипают звезды футбола, а скауты клубов используют его для поиска новых талантов. На данный момент это самый дотошный и проработанный до мелочей симулятор.

4. Серия NHL

Фото NHL

Еще один спортсим от EA. И кроме футбола компания выпускает проекты про другие виды спорта, включая хоккей. NHL разрабатывается по проверенной годами методике конвейера: каждый год появляется новая итерация, которая отличается от предыдущей лишь незначительными изменениями.

Каждая игра серии выстроена вокруг Кубка Стэнли и участвующих в розыгрыше клубов. Также большое внимание уделяется турнирам национальных сборных. Ко всему этому прилагаются удобное управление, неплохая физика, приличная графика, разные режимы, приятный саундтрек и узнаваемые комментаторы.

Не стоит забывать, что с 2008 года франшиза переориентировалась на консольный рынок и на персональных компьютерах с тех пор не выходит.

5. Серия Madden NFL

Фото Madden NFL

Издатель Electronic Arts очень любит спортивные симуляторы. История Madden NFL началась в далеком 1988-м. После этого стабильно раз в год выходит новая часть серии, где обновляются составы команд и добавляются небольшие нововведения.

Авторы меняют платформы, то уходя с компьютеров на консоли, то возвращаясь обратно. Как и в FIFA и NHL игроков ожидают отточенный десятилетиями геймплей, лицензированные звезды и команды, первоклассная графика.

Кстати, свое название франшиза получила в честь комментатора Джона Мэддена. В 1988 году он продал компании свой голос, образ и имя, что с тех пор красуется в названии. В качестве платы ему предлагали «неограниченное» количество акций ЕА. Но он отказался и спустя много лет назвал свой поступок «самой тупой вещью, которую когда-либо делал в своей жизни». Ну а для всех желающих Madden NFL — это отличный способ познакомиться с американским футболом.

6. Серия PGA TOUR

Фото PGA TOUR 2023

И снова ЕА, но в этот раз с симулятором гольфа. Но если другие спортивные серии компании значительно опережают всех конкурентов, то в данном случае они находятся в статусе догоняющих. Вероятно, поэтому издатель часто отдает разработку сторонним студиям, а не делегирует внутренним командам.

И даже так PGA TOUR остается высококачественным симулятором гольфа с реалистичными пейзажами, проработанными анимациями, большим выбором режимов и соревнований, и возможностью встретить легендарных спортсменов. Практически все поля перенесены с реально существующих аналогов. Внутренний редактор позволяет придумать собственный турнир с особыми правилами.

До 2013 года главным лицом франшизы был титулованный Тайгер Вудс, чье имя появилось в названии. В октябре 2013 года контракт закончился и его заменили на Рори Макилрой, лучшего игрока в гольф того времени. После этого серия переродилась под названием EA Sports PGA Tour.

7. Серия F1

Фото F1 2023

Серия гоночных симуляторов F1 гордо носит звание «официальных игр по чемпионату Формула-1». Их производством и издательством занимаются студия Codemasters и компания EA. Название первых хорошо известно всем поклонникам жанра из-за разных проектов — например, GRID.

Каждая новая часть может похвастаться отличной картинкой, приятной музыкой и разнообразными режимами, от сюжетного и мультиплеерных заездов до возможности построить карьеру в тандеме с другом. Благодаря официальной лицензии в тайтлы включены официальные болиды, знаменитые трассы, культовые команды и сами пилоты из соответствующего сезона.

8. Серия NBA 2K

Фото NBA 2K 24

В Take-Two также существует отдельное подразделение, специализирующееся на разработке и выпуске спортивных игр, преимущественно американских видов спорта. Одной из самых известных их франшиз считается NBA 2K. Причем до 2005 года серией занималась Sega, которая затем продала студию с правами.

Благодаря этому поклонники получили один из самых реалистичных баскетбольных симуляторов. Здесь можно собрать свою команду из разных спортсменов или создавать своих, прокачивать их навыки и побеждать в турнирах мирового уровня. В довесок к этому идут различные режимы, приятная картинка, увлекательный игровой процесс. А на обложке игры почти всегда красуются суперзвезды баскетбола — например, Дирк Новицки или Лука Дончич.

Долгое время главным конкурентом NBA 2K считалась серия NBA Live от EA Sports. Однако ежегодный конвейер замолк в 2019-м, когда авторы взяли перерыв в связи с выходом консолей нового поколения. С тех пор новых частей не выходило.

9. Серия WWE 2K

Фото WWE 2K23

Можно как угодно относиться к реслингу и называть происходящее на арене постановкой. Но невозможно спорить с тем, что это огромная индустрия спортивных развлечений с большой фанатской аудиторией. Крупнейший реслинг-промоушен WWE просто не мог остаться без собственной игровой серии.

До 2013 года тематическими проектами компании занималась THQ. Однако после ее банкротства все права перешли к 2K Games, которая, как уже говорилось выше, специализировалась на американских видах спорта. И с новыми владельцами серия не только переродилась, но и начала стремительно развиваться.

Сейчас это добротные файтинги с огромным количеством контента. Здесь представлено множество разных режимов, от возможности построить карьеру с нуля до воспроизведения культовых матчей с Рестлмании. К тому же местный ростер включает как действующих звезд и джобберов, так и легенд прошлого.

10. Серия EA Sports UFC

Фото EA Sports UFC 5

Дэйна Уайт построил самый успешный и популярный бойцовский промоушн, а EA ловко подсуетилась и обзавелась правами на выпуск соответствующих игр. Именно так и появилась серия файтингов EA Sports UFC, где можно перевоплотиться в бойца смешанных единоборств и сразиться с кем-нибудь в октагоне.

С каждой новой частью разработчики постепенно улучшали качество всех элементов, от детализированной картинки и плавных анимаций до множества режимов и искусственного интеллекта, способного менять стратегии по ходу боя. А еще авторы добавили имитацию полной деформации тела.

Но главное богатство UFC кроется в огромном ростере, куда входят как действующие чемпионы, так и уже завершившие карьеру звезды прошлого. Ну а если вам не хочется в очередной раз выбирать Макгрегора, то можно сосредоточиться на развитии собственного персонажа в карьере.