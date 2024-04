Лучшие игры для двоих на PlayStation 4

Только ты, друг и одиноко стоящая приставка.

Хочется поиграть с друзьями? Можно насладиться игрой в кооперативе, а еще лучше — когда есть возможность играть вместе на одной консоли.

Если вы еще не успели перейти на новое поколение игровых устройств от Sony или же на фоне новостей о скором выходе PlayStation 5 Pro решили подождать, у вас есть возможность сыграть в относительно свежие и качественные проекты вместе с самыми близкими и родными. Собрали 10 игр для двоих, которые придутся по душе всем: от самого старшего поколения почти без игрового опыта до юных геймеров, регулярно проводящих время в виртуальных мирах.

Overcooked! All You Can Eat

— Жанр: стратегия с изометрическим видом камеры

— Дата выхода: 10 ноября 2020 года

— Цена: 399 турецких лир

— Цена диска в России: 2 400 рублей

Фото Overcooked! All You Can Eat

Кооперативный симулятор готовки, который заставит вас попотеть и лучше понять героев сериала «Медведь», который в этом году сиял на наградах.

Игра, совмещающая в себе переработанные Overcooked и Overcooked 2, со всеми возможными дополнениями, поставит перед вами задачи, которые получится решить только вместе. Вам придется не только выполнять заказы за максимально короткое время и мастерски управляться со всеми кухонными задачами. Вдобавок игроки в Overcooked столкнутся с препятствиями, мешающими успешному выполнению всех поставленных поварских целей.

Sackboy: A Big Adventure

— Жанр: платформер

— Дата выхода: 12 ноября 2020 года

— Цена: 789 турецких лир

— Цена диска в России: 2 300 рублей

Фото Sackboy: A Big Adventure

Последняя на данный момент игра серии LittleBigPlanet, которая в отличие от предыдущих частей франшизы отошла от имитации 2,5D и предлагает игрокам геймплей полноценного 3D-платформера.

В проекте доступен режим с поддержкой до четырех игроков на одной консоли, а в качестве центрального персонажа снова выступает тряпичный человечек, чье имя теперь гордо красуется в заголовке игры.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

— Жанр: симулятор

— Дата выхода: 4 сентября 2020 года

— Цена: 451 турецких лир

— Цена диска в России: 2 200 рублей

Фото Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Легендарные проекты прошлого, которые в угоду времени получили косметические улучшения, но, несмотря на возраст, не растеряли былого задора.

У вас точно сведет олдскулы, если вы игрок со стажем и помните, как в начале нулевых после школы гоняли на скейте. Так что зовите своего друга детства, надевайте старые кеды Vans, со спокойной душой заваливайтесь на диван перед экраном и включайте режим split-screen.

Ну а если вы еще молоды и не помните, про какую ностальгию идет речь, это совсем не испортит вам впечатлений — никогда не поздно полюбить катать на скейте.

A Way Out

— Жанр: action-adventure от третьего лица

— Дата выхода: 23 марта 2018 года

— Цена: 149 турецких лир

— Цена диска в России: 4 000 рублей

Фото A Way Out

В A Way Out невозможно играть без напарника: в проекте геймдизайнера Юсефа Фареса просто не предусмотрен режим для одного игрока. Для прохождения геймеры возьмут на себя управление двумя заключенными Лео и Винсентом, которым необходимо сбежать из мест не столь отдаленных, а без успешного взаимодействия друг с другом будет сложно реализовать план освобождения.

При этом A Way Out (если отбросить кооператив) является эмоциональным приключением, которое рассказывает интересную историю, а режим с разделением экрана на одной консоли сделает прохождение еще более захватывающим.

Mortal Kombat 11

— Жанр: файтинг

— Дата выхода: 23 апреля 2019 года

— Цена: 72 турецких лиры

— Цена диска в России: 2 000 рублей

Фото Mortal Kombat 11

Да, Mortal Kombat 11 — не самая свежая часть серии на сегодняшний день, но последний проект франшизы обошел стороной восьмое поколение игровых систем, к которому относится PlayStation 4.

Тем не менее 11-я часть по большому счету ничем не уступает своему продолжению, а в чем-то даже превосходит его. Например, ростер доступных в игре персонажей превосходит Mortal Kombat 1 в полтора раза, ну а механики во многом не столь спорны, как свежие нововведения от NetherRealms Studios.

Mortal Kombat 11 — пожалуй, самая удачная из последних частей. Она гарантировано подарит множество кровавых битв, наполненных ультранасилием.

Street of Rage 4

— Жанр: Beat 'em up

— Дата выхода: 30 апреля 2020 года

— Цена: 314 турецких лир

— Цена диска в России: 2 700 рублей

Фото Street of Rage 4

Еще один ностальгический проект — продолжение серии игр жанра beat'em up из начала 90-х, первая часть которой появилась в 91-м на Sega Mega Drive.

Если вы были знакомы с оригиналом, то при запуске продолжения сразу поймете, что перед вами игра, созданная фанатами для фанатов, бережно относящаяся к традициям предков. Но не стоит думать, что Street of Rage 4 понравится только любителям старых игр. Яркий визуал и захватывающий геймплей без сомнения зайдут и новичкам, тем более что играть можно даже вчетвером.

Divinity: Original Sin 2

— Жанр: RPG

— Дата выхода: 31 августа 2018 года (Definitive Edition)

— Цена: 212 турецких лир

— Цена диска в России: 3 500 рублей

Фото Divinity: Original Sin 2

Пока владельцы пятерок проводят время в шедевральной Baldur's Gate 3, гордые любители партийных RPG с четверкой наслаждаются классикой.

Другой проект от бельгийцев из Larian Studios — Divinity: Original Sin 2 — не выглядит бедным родственником даже на фоне нового титулованного проекта от тех же разработчиков. Впрочем, чего еще ожидать от новой суперзвезды игровой индустрии — Свена Винке, который знает, что нужно игрокам и, в особенности, любителям RPG. Так что зовите друга, включайте режим разделения экрана и погружайтесь в невероятное приключение.

Rocket League

— Жанр: аркадная гоночная игра в жанре футбола

— Дата выхода: 7 июля 2015 года

— Цена: бесплатна

— Цена диска в России: 4 000 рублей

Фото Rocket League

Проект Psyonix — идеальный выбор для тех, кто любит гонки и футбол, но при этом устал от катания мяча по полю в не меняющихся футбольных симуляторах.

Rocket League — веселое развлечение, которое только кажется чем-то легким и ненавязчивым, ведь, несмотря на всю несерьезность, в игре реализована качественная система физики, а для успешного противостояния придется мыслить тактически и досконально освоить механики игры.

Spelunky 2

— Жанр: платформер

— Дата выхода: 15 сентября 2020 года

— Цена: 499 турецких лир

— Цена диска в России: 2 500 рублей (на Авито)

Фото Spelunky 2

Ну а если вы устали от эпических ролевых приключений или безбашенных гонок, самое время обратить внимание на инди-платформер Spelunky 2. Номинант на звание лучшей независимой игры 2020 года предлагает вам справиться с простой на первый взгляд задачей — исследование пещер и поиски выхода.

Только вот не все так гладко в подземных пустотах: на пути игроку встретятся не только сокровища, но и враждебные существа, и, конечно же, ловушки. Но геймеры не окажутся беззащитными: в арсенале игрока найдется множество инструментов, среди которых взрывчатка и веревки.

Unravel Two

— Жанр: платформер-головоломка

— Дата выхода: 9 июня 2018 года

— Цена: 100 турецких лир

— Цена диска в России: —

Фото Unravel Two

Предшественник It Takes Two, аналог It Takes Two... Назовите, как хотите. Но не упомянуть платформер про тряпичных кукол, буквально связанных друг с другом одной нитью, было бы кощунством. Ведь большая часть механик в этой игре заточена на прохождение с другом, братом или второй половинкой.

В игре нет онлайн-кооператива: вы проходите задания на одном экране. Там, где может пролезть один, не может другой. Без помощи, естественно. Так что это короткий, но идеальный платформер для примирения и воссоединения душ.