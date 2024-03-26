Microsoft против сексуализации — корпорация призывает не создавать слишком привлекательных героинь

Microsoft открыла на своем сайте раздел с советами для разработчиков видеоигр. Корпорация призывает разработчиков создавать политически корректные игры, не распространяющие «вредоносные стереотипы».

Для этого им придется задавать себе ряд вопросов:

Не создаю ли я гендерные барьеры в коде и дизайне без надобности?

Создаю ли я женских персонажей, которые ничем не слабее мужчин? Подходит ли их одежда и внешность для их задач?

Нет ли у них преувеличенных пропорций тела?

Какой процент «экранного времени» занимают представители разных гендерных и расовых идентичностей? Как модель из Кореи стала героиней новой игры для PS5 — разработчики в восторге от ее тела

И так далее, и тому подобное. Стоит ли говорить, что в интернете поднялся настоящий скандал, в котором то и дело вспоминают китайских разработчиков Stellar Blade, гордившихся красотами своей героини.