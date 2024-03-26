Microsoft против сексуализации — корпорация призывает не создавать слишком привлекательных героинь
Microsoft открыла на своем сайте раздел с советами для разработчиков видеоигр. Корпорация призывает разработчиков создавать политически корректные игры, не распространяющие «вредоносные стереотипы».
Для этого им придется задавать себе ряд вопросов:
- Не создаю ли я гендерные барьеры в коде и дизайне без надобности?
- Создаю ли я женских персонажей, которые ничем не слабее мужчин? Подходит ли их одежда и внешность для их задач?
- Нет ли у них преувеличенных пропорций тела?
- Какой процент «экранного времени» занимают представители разных гендерных и расовых идентичностей?
И так далее, и тому подобное. Стоит ли говорить, что в интернете поднялся настоящий скандал, в котором то и дело вспоминают китайских разработчиков Stellar Blade, гордившихся красотами своей героини.
Источник: Microsoft
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