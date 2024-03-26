Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

26 марта, 23:05

Microsoft против сексуализации — корпорация призывает не создавать слишком привлекательных героинь

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Dove

Microsoft открыла на своем сайте раздел с советами для разработчиков видеоигр. Корпорация призывает разработчиков создавать политически корректные игры, не распространяющие «вредоносные стереотипы».

Для этого им придется задавать себе ряд вопросов:

И так далее, и тому подобное. Стоит ли говорить, что в интернете поднялся настоящий скандал, в котором то и дело вспоминают китайских разработчиков Stellar Blade, гордившихся красотами своей героини.

Источник: Microsoft
9
0
Читайте также
Дочь форварда «Спартака» и «Динамо» рассказала о загадочной смерти футболиста
Брэдли Купер сыграл композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро»
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»
Наказание за грубость, три шайбы в большинстве и лютый Да Коста. Что произошло в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Адвокат предупредил об опасности случайно полученных денег на карту
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Анвар Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мобильная Call of Duty: Warzone разочаровывает — игроки не спешат нести деньги

В Counter-Strike 2 появилась самая красивая карта — понадобится RTX 4090
Новости
RSS RSS
Все новости