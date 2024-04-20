Красивее игры нет? Cyberpunk 2077 стало еще труднее отличить от реальности

Cyberpunk 2077, без того обладающий выдающейся графикой, стал выглядеть совсем уж фотореалистично — разумеется, благодаря модам.

На YouTube появилось видео, автор которого сделал игру практически фотореалистичной, не в последнюю очередь благодаря модификации рейтрейсинга. Список использованных модов можно увидеть по ссылке, но стоит помнить, что «железо» понадобится неслабое — геймплей записывался на процессоре Ryzen 9 7950x и видеокарте NVIDIA RTX 4090 .