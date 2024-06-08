Что такое Hamster Kombat: виртуальный хомяк покорил пользователей Telegram

Впрочем, пока на хомяке не заработаешь ни цента, а от создателей игры слышны одни лишь обещания.

Если в детстве у вас был хомяк и вы любили с ним играть, то, похоже, настало время вернуть то время. В марте 2024 года в Telegram набрало бешеную популярность приложение Hamster Kombat. Кликая на питомца, игроки зарабатывают монетки, которые можно конвертировать в деньги. При этом проект уже привлек огромную аудиторию и, похоже, не собирается останавливаться.

Что такое Hamster Kombat

Согласно фабуле местного сюжета вы — это хомяк. Но хомяк не простой, а решивший возглавить одну из криптобирж. На выбор дается несколько реально существующих площадок. Главная цель — заработать как можно больше коинов и прокачать биржу до максимального девятого уровня. Если для первого повышения вам хватит всего 5000 тысяч монет, то для перехода на уровень «гроссмейстер» потребуется целых 100 миллионов.

Активность в игре построена вокруг кликания, поэтому такие игры называются «кликеры». Благодаря регулярным нажатиям игрок зарабатывает криптомонетки.

Как прокачать хомяка

Бесконечно тыкать не получится, ведь в примитивной механике присутствует запас энергии, расходуемый от каждого нажатия. Восполнить энергию бесплатно можно шесть раз за сутки, но делать это чаще, чем раз в час, нельзя.

Для ускорения процесса и для того, чтобы игрок не заскучал, создатели предусмотрели некое количество платных бустеров. Некоторые из них увеличивают получаемое за каждый тап количество валюты, а некоторые прокачивают шкалу выносливости. Покупается все это разнообразие за те же коины, вокруг добычи которых построено все приложение.

Доступные бустеры.

В жизни хомяка-трейдера есть и пассивный заработок. После выхода из игры ваша хомячья биржа работает еще три часа, но объем добываемой за это время валюты можно прокачать. Чтобы получать доход фоново, не кликая по изображению хомяка, вам понадобятся карточки улучшений, располагающиеся в разделе Mine. Улучшатели открываются по ходу прокачки вашей биржи, так что в теории вы можете вовсе забыть о прямых контактах пальца и хомяка.

При ежедневном посещении хомяка пользователь не останется без плюшек. Если десять дней заходить в приложение, то в конце этого периода игрока ждет щедрое вознаграждение в виде 5 миллионов коинов.

Пассивный заработок.

Конечно, не обошлось и без использования реферальных ссылок. Приглашение друзей и их прокачка принесут дополнительные коины. При подписке на Telegram Premium количество начисленных коинов будет в разы больше.

Что такое комбо хомяков

Чтобы ваша биржа стабильно работала и приносила коины, разработчики активно призывают тратить заработанную валюту на различные улучшения и бусты. Но чтобы удерживать внимание, они запустили комбокарточки для хомяка.

Комбокарточки.

Ежедневно назначается три карточки хомяка, которые нужно приобрести или улучшить в течение суток. Если пользователь справится с задачей, то получит щедрое вознаграждение в размере 5 миллионов монет.

Например, новые комбо хомяков на момент написания статьи:

Насколько игра в хомяка популярна

Добыча монет уже достигла невероятных масштабов: разработчики утверждают, что число перевалило за 100 миллионов. Многие из пользователей идут на ухищрения и создают целые фермы по добыче коинов. С одной стороны, это усложняет возможность подсчета реального числа пользователей, а с другой — доказывает, что приложение по-настоящему популярно.

Игра активно рекламируется в соцсетях. Telegram-канал c новостями о проекте Hamster Kombat Announcement насчитывает почти 30 миллионов подписчиков. Не сильно отстают и другие площадки, потому что за подписку на YouTube и X хомяка, а также просмотры новых видео и постов тоже дают монеты.

Как выводить хомяков и сколько стоит хомяк-коин

Сейчас прямой возможности заработка в Hamster Kombat нет — вывести деньги с хомяка можно только теоретически и когда-то в будущем. Разработчики обещают, что в будущем разместят свои монеты на реальных криптобиржах, и тогда накопления игроков станут осязаемой криптовалютой, что и станет наградой пользователям за лояльность. В таком случае появится возможность торговать Hamster-коинами, а у самой валюты появится долларовый эквивалент.

Чтобы попасть в список тех, кто получит реальные, не игровые коины, нужно выполнить задания в разделе Airdrop — так называется бесплатная раздача монет. Нужно как минимум подключить к приложению свой кошелек TON (это реальная криптовалюта) — он тоже размещен прямо в приложении в Telegram.

Раздел Airdrop.

Доверяй, но проверяй

Хомячья биржа, несмотря на популярность, не является чем-то уникальным. Проект даже сложно назвать первопроходцем. Первым подобным феноменом стал кликер под названием Notcoin. В нем не было пушистых зверьков, а нажимать приходилось на изображение с золотой монеткой.

При этом разработчики также заявили, что планируют сделать внутриигровые монеты криптовалютой. Подобные заявления принесли создателям популярность и логично привлекли миллионы пользователей. Даже Павел Дуров не остался в стороне и обсудил феномен в своем Telegram-канале.

Произведенный Notcoin эффект породил множество подражателей, одним из которых и является Hamster Kombat. Только вот в отличие от своих копий Notcoin — это единственный кликер, который исполнил свое обещание и разместил свои монеты на криптоплощадке, а люди смогли на этом заработать.

Также может насторожить и то, что абсолютно неизвестно, кто стоит за хомяковыми биржами. Тот же Notcoin не только заручился поддержкой Павла Дурова, но и не скрывал имя своих создателей. В то время как о создателях Hamster Kombat невероятно мало информации. На сайте игры можно найти только ссылки на соцсети и «дорожную карту» проекта с планами развития проекта.

Даже если у разработчиков все получится и они смогут разместить монеты на реальной криптобирже, подобные хомяк-коины все равно являются крайне ненадежным активом. Взявшиеся из ниоткуда проекты могут взять хороший старт, но при этом настолько же быстро обесцениться.