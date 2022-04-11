5 российских инди-игр: они достойны вашего внимания

Игры из России — звучит уже как что-то необычное. Однако в отечественном сегменте есть ряд достойных проектов, которым стоит уделить внимание. Мы не будем рассматривать старые проекты или огромный пласт, навеянный военной тематикой.

В нашей подборке рассмотрим самые запоминающиеся инди-проекты:

Beholder.

Жанр: Приключенческие игры, Инди, Стратегии

Платформы: Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS, Windows, macOS, Xbox One, Linux

Игра, разработанная российской командой разработчиков Warm Lamp Games и изданная Alawar Entertainment.

Главный герой — смотритель многоквартирного дома с множеством жителей, у которых есть свои занятия, характеры, цели и проблемы. Обязанность смотрителя — следить не только за состоянием дома, но и за жильцами. Доносы о любой подозрительной деятельности и прочие решения напрямую влияют на судьбы постояльцев. Вам предстоит прочувствовать всю атмосферу тоталитаризма и решать, каким смотрителем быть.

Тук-тук-тук.

Жанр: Инди-игра, Головоломка, Survival horror

Платформы: macOS, Android, Nintendo Switch, iOS, PlayStation 4

Игра в жанре survival horror, разработанная российской студией Ice-Pick Lodge на движке Unity.

Главный герой — жилец дома. Игроку предстоит продержаться в доме до рассвета. Но это не так-то просто. Нагнетаемая атмосфера страха достигается обстановкой: звуками, странными текстами, саспенсом. А еще в доме явно присутствует «нечто».

По комментариям разработчиков, игра появилась благодаря тревожному письму незнакомца, которое содержало идею игры, а также отрывки текстов, короткие аудио- и видеозаписи.

Loop Hero.

Жанр: Инди, Ролевые игры, Стратегии

Платформы: Nintendo Switch, macOS, Linux, Windows, Mac OS

Игра в жанре roguelike с непрямым управлением, разработанная российской студией Four Quarters и выпущенная компанией Devolver Digital.

Игровой процесс разворачивается вокруг закольцованной дороги, по которой ходит главный герой, вступающий в схватки с врагами. Игрок не может влиять на действия персонажа, однако может менять окружающий мир. А мир влияет на героя.

В итоге это — одновременно сложный, непредсказуемый и затягивающий рогалик.

Успех игры говорит сам за себя — за неделю с момента релиза ее тираж превысил полмиллиона, а пиковый онлайн в Steam достиг 51 тысячи человек.

Тургор: Голос Цвета.

Жанр: Action, Survival horror, Adventure

Платформы: Windows

Компьютерная игра в жанре survival adventure/RPG, разработанная российской студией Ice-Pick Lodge.

Эта игра — произведение искусства, арт-хаус или авторское кино. Изумительно красивый визуальный стиль и диалог с игроком, направленный на изучение и осмысление, — основа сюжета. Игроку предстоит собирать цвета, прокачиваться, принимать непростые решения и много выбирать. Глубина игровой механики, баланс медитативности прохождения и жизненных показателей, а также завораживающее зрелище — то, что ждет игрока на пути к финалу.

Мор (Утопия).

Жанр: Экшены, Приключенческие игры, Инди, Ролевые игры

Платформы: Windows, IBM-PC-совместимый компьютер

Психологическая adventure от первого лица, разработанная российской студией Ice-Pick Lodge.

Без этого проекта наш топ был бы неполным. Игра, заслужившая признание по всему миру своей тревожной атмосферой и сложным геймплеем. Много параметров, от которых зависит состояние игрока, которые надо поддерживать в процессе прохождения. Но на все это у вас только 12 дней игрового времени (или 24 часа реальных).

Сюжет раскрывает игроку судьбы трех персонажей, которые оказались в далеком городке в степи во время разгара страшной эпидемии, вызванной смертельной инфекцией. Игра напоминает сложную сценическую постановку, где игроку предлагается роль не актера, а режиссера событий.