NAVI были и для многих остаются лучшей командой мира по CS:GO. На момент публикации материала состав NAVI по CS:GO занимает топ-1 рейтинга HLTV, несмотря на поражения в двух последних крупных турнирах IEM Katowice и ESL Pro League Season 15.

Во всех материалах по NAVI на первое место почти всегда выходит «фантастическая четверка» этого коллектива S1mple, Electronic, b1t и Perfecto, в то время как капитан коллектива Boombl4 незаслуженно, по нашему мнению, обделяют вниманием.

Кто такой Boombl4?

Кирилл Сергеевич Михайлов, известный для всего мира прежде всего как Boombl4, родился 20 декабря 1998 года в Москве. Свой путь на профессиональной сцене CS:GO он начал в 2017 году в составе Elements Pro Gaming. Прежде чем попасть в NAVI, Boombl4 сменил еще два коллектива — Quantum Bellator Fire и Winstrike Gaming. Интересный факт — в свое время трансфер Boombl4 из Winstrike в NAVI считался самым дорогим в истории российского киберспорта. C 29 мая 2019 года и до текущего времени Кирилл является IGL, иными словами капитаном команды Natus Vincere.

Одной из самых ярких черт Кирилла во внешности стало его по-настоящему массивное телосложение. Киберспортсмен с детства страдал от лишнего веса, а профессиональное занятие CS:GO лишь способствовало набору килограммов. Накануне трансфера Boombl4 в NAVI масса киберспортсмена составляла порядка 170 килограммов, что действительно много.

Мемы с киберспортсменом Boombl4.

Благодаря поддержке организации и тиммейтов сейчас Boombl4 становится меньше, ведь здоровье киберспортсмена — одна из составляющих его успеха.

Телосложение Кирилла стало причиной возникновения массы мемов после каждой победы NAVI.

Семья Кирилла и его отношения с родными — это действительно показатель того, что широкий у него не только силуэт, но и душа. Вообще в медиапространстве у Кирилла сформирован довольно стойкий имидж доброго и мягкого гиганта. Как рассказывал сам Кирилл во многих интервью, он сам часто вкладывал половину полученных денег за карьеру для помощи семье, родным и близким. Например, помощь с переездом матери и покупка квартиры для бабушки. Семья же тоже никогда не остается в стороне и поддерживает Кирилла.

«Бабушка всегда смотрит в телефоне, какой счет. Если мы проигрываем, они сразу мне звонят, чтобы успокоить. Отец меня тоже поддерживает, всегда отвозит в аэропорт, советует, какую карту стоит подтянуть, над какими элементами стоит поработать. То есть у меня полностью киберспортивная семья», — отметил Кирилл в одном из своих интервью.

Личная жизнь

Наверняка, самой острой темой, на которой завязаны самые громкие скандалы, является личная жизнь Кирилла Михайлова.

Вполне очевидно, что как успешный в своей профессиональной деятельности мужчина, Boombl4 приобрел популярность у противоположного пола. К сожалению, довольно долгое время Кирилла на этом поприще преследовали неудачи.

Киберспортсмен Boombl4.

«Я хочу найти человека, с которым мне было бы хорошо, с которым я мог бы путешествовать по всему миру и делиться эмоциями», — говорил Boombl4 о жизненных приоритетах.

В июле 2020 года Кирилл довольно четко дал понять, что не собирается посвящать общественность в подробности своей личной жизни. Несмотря на это, он все же оставил некоторые комментарии по прошлому опыту отношений:

«Прямо сейчас я свободный парень, но в процессе налаживания личных отношений. Даже не в поиске, а уже в начинаниях. [...] Однажды я получил негативный опыт, но любой опыт — это опыт. Поэтому я даже рад, что так получилось. В любом случае грустно. Если вкратце: отношения были невзаимными. Я давал ей большое количество времени, чтобы она изменилась или полюбила меня. Но этого не произошло, и я решил это закончить, потому что не получал удовольствия.

Почему я считаю, что личные отношения важны в жизни человека? Потому что вторая половинка — тот человек, который может поддержать тебя в трудную минуту, когда хочется кому-то открыться, при этом не родителям или друзьям. Для меня важны просто взаимоотношения, когда ты делаешь для человека все, и он тоже делает для тебя все. Это самое главное", — рассказал Бумыч в интервью для Марии Marple Ермолиной.

На данный момент статус Кирилла ни для кого не секрет: недавно киберспортсмен, пережив большой скандал, женился на Анжелике Liqueen Езиевой. Пара живет в любви и согласии и, как стало известно недавно, намеревается приобрести совместную недвижимость: «Две хаты. Надеемся, скоро третья будет, Кирилл обещал нам пентхаус с террасой? Уже присмотрели вариантик рядом с Менделеевской», — написала в комментариях под одним из своих постов Анжелика Езиева.

Достижения в киберспорте

За свою киберспортивную карьеру Кирилл принимал участие в большом количестве турниров высокого уровня.

Одной из действительно интересных деталей о его пути в профессиональном CS:GO стал стремительный взлет с тир 2-3 уровня до капитана команды высочайшего класса. Кирилл смог достичь высот как капитан команды гораздо быстрее всех своих титулованных коллег. Natus Vincere сделали ставку на Boombl4 после ухода Данила Zeus Тесленко и не ошиблись, преемник не только не сдал позиций, но и приумножил успехи прошлого капитана.

Как упоминалось ранее, карьера Кирилла Boombl4 Михайлова как киберспортсмена началась в 2017 году. Первый год он в своем стартовом коллективе Elements Pro Gaming не добивается серьезных успехов, но уже в 2018 году в составе Quantum Bellator Fire занимает второе место в СНГ Миноре к Eleague MAjor Boston 2018. Ожидания всех зрителей турнира были не на стороне молодого коллектива, но, несмотря на серьезную конкуренцию, Quantum Bellator Fire заняла 5-8-е место и обрела статус «Легенды».

В июне 2018 года состав Quantum Bellator Fire был полностью выкуплен организацией Winstrike. После неудачного выступления на FACEIT Major: London 2018 весь состав Winstrike, кроме Boombl4, был отправлен запас и сформирован новый, в котором Кирилл стал капитаном.

Так, в составе Winstrike Boombl4 играл до самого перехода в NAVI. Сразу после трансфера к «рожденным побеждать» пришел и первый серьезный тест на прочность для будущего «Капитаныча» черно-желтых. NAVI занимают третье место на ESL one Cologne 2019. В дальнейшем после ухода из команды Данила Zeus Тесленко осенью того же года капитаном NAVI становится и остается по сей день Кирилл Boombl4 Михайлов.

Киберспортсмен Boombl4.

По результатам более чем трех лет внутриигрового руководства Кирилла NAVI смогли занять минимум топ-3 на более чем 20 крупных турнирах, а на семи из них и вовсе оказаться сильнейшими.

В 2021 году NAVI становятся победителями главных состязаний по CS:GO — PGL Major Stockholm, IEM Cologne и BLAST Premier: Word Final. Все киберспортивные таблоиды шумят о тотальном превосходстве NAVI над любой другой командой мира, начале эры NAVI и, конечно же, о силе игроков команды.

Команда NAVI.

Сейчас команда, как и ее капитан, немного сдала свои позиции, но все еще является фаворитом во всех своих противостояниях.

Кирилл на сегодня один из самых успешных и дорогих киберспортсменов России. Но время бросает новые вызовы, проблемы с построением дальнейшей карьеры в NAVI и сложности, связанные с санкциями, дают о себе знать. Надеемся, что все в скором времени наладится и «Капитаныч» вновь будет «поглощать» своих противников на всех турнирах мира по CS:GO.

Гэсэр Галсанов