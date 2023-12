В Steam определили 10 самых ожидаемых игр 2023 года — «Сталкер 2» лишь на седьмой строчке

Магазин от Valve опубликовал статистику самых ожидаемых игр 2023 года.

Топ получился довольно интересным — S.T.A.L.K.E.R. 2, например, расположился только на седьмой строчке топа.

Ожидаемый фанатами сиквел Hollow Knight: Silksong, который находится в разработке уже больше пяти лет, находится на третьем месте.

Самым ожидаемым проектом стал Hades 2 — сиквел нашумевшего в 2018 году экшена с элементами rogue-like.

Топ 10 самых ожидаемых игр в Steam:

1. Hades II

2. Manor Lords

3. Hollow Knight: Silksong

4. Frostpunk 2

5. ARK 2

6. Black Myth: Wukong

7. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

8. The First Descendant

9. Enshrouded

10. Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2