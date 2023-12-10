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Сегодня, 16:39

GTA 6 похожа на реальную жизнь — игроки уже успели это сравнить

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Пользователи Reddit сравнили кадры из GTA 6 с реальной жизнью и удивились.

Современные технологии зашли настолько далеко, что порой без подписи не отличить реальность от видеоигрового мира. GTA 6 не стала исключением.

Игра от Rockstar не только выглядит изумительно, но и педантично сохраняет детали настоящей Флориды, за что студию можно только похвалить.

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series.

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