В Китае установили ограничения для геймеров младше 18 лет

Китайские власти представили список ограничений для геймеров младше 18 лет. Несовершеннолетним разрешили играть не более 90 минут в будние дни и до трех часов в выходные. Предполагается, что контролировать активность детей в сети будут с помощью разработчиков и издателей.

Предписание властей обязывает пользователей регистрироваться в онлайн играх исключительно под реальными именами, а также указывать паспортные данные и номера телефона. По плану инициаторов проекта, в будущем это позволит эффективно отслеживать длительность игровых сессий, а также блокировать доступ к аккаунтам детей в ночное время.

Новые ограничения также касаются и внутриигровых покупок. Дети до восьми лет не смогут получить доступ к микротранзакциям, а подросткам до 16 лет разрешат покупать предметы на сумму не более 29 долларов в месяц. Остальным несовершеннолетним геймерам позволят тратить до 57 долларов в месяц.

Также власти Китая планируют усилить контроль над индустрией и пересмотреть систему возрастных рейтингов. Таким образом государство собирается бороться с негативными последствиями, которые, по их мнению, имеет увлечение геймингом.