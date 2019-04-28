Team Liquid объявила об открытии подразделения по Auto Chess. Игроками состава стали Джорж "Hyped" Маганзини, который ранее представлял организацию в Artifact, и бывший профессиональный игрок в League of Legends Эрик "Tabbz" ван Хельверт.

"Hyped" – профессиональный киберспортсмен, который ранее играл в World of Warcraft, Hearthstone и Overwatch. За карьеру в HS с 2014 по 2015 год он заработал 5 тысяч долларов, а в Overwatch он стал чемпионом Overwatch Winter Premiere, Overwatch Carbon Series и Overwatch Contenders Season Zero: North America. В ноябре 2018 года Liquid взяла его в состав по Artifact. До перехода в ростер по Auto Chess он заработал в карточной игре от Valve около 11 тысяч долларов, выиграв несколько онлайн-турниров.

"Tabbz" играл в LoL с 2011 года. На его счету победа, а также второе и третье место в EU LCS с Lemondogs и Alliance. Он также участвовал на чемпионате мира 2014 года, где занял 9-11 место.