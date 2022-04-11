В Epic Games инвестируют еще 2 миллиарда долларов

Epic Games закончила очередной раунд инвестиций. Sony и владельцы LEGO инвестировали по миллиарду долларов в Epic Games.

Деньги пойдут на разработку метавселенной и общее развитие компании. Сейчас капитал Epic Games оценивают в 31,5 миллиарда долларов.

«Часть наших инвестиций сосредоточена на тенденциях, которые, по нашему мнению, повлияют на мир будущего, в котором мы и наши дети станем жить. Эти инвестиции ускорят наше участие в мире цифровых игр, и мы рады инвестировать в Epic Games, чтобы поддержать их дальнейший путь роста с долгосрочным фокусом на будущую метавселенную», — сказал Сорен Торуп Соренсен, генеральный директор KIRKBI, семейного холдинга и инвестиционной компании, стоящей за The LEGO Group.