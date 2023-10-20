Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 22:02

Мэри Джейн из «Человека-паука 2» выглядит гораздо хуже актрисы-прообраза

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Marvels Spider-Man 2.
Фото Insomniac Games

Новый облик Мэри Джейн из «Человека-паука 2» давно смущает геймеров — уж слишком сильно девушка отличается от самой себя в прошлой части. Теперь же ее сравнили с актрисой, подарившей ей лицо — Стефани Тайлер Джонс. Результаты, мягко говоря, удивляют.

Актриса выглядит значительно симпатичнее игровой Мэри Джейн — и не все изменения можно списать на прошедшее по сюжету игры время. Например, откуда взялась увеличенная челюсть, которой не было ни у актрисы, ни в первой части? Что именно должны были показать эти изменения?

Spider-Man 2. Как купить «Человека-паука 2» — игра недоступна в России

Ответов на эти вопросы нет. Что же, остается надеяться на моды — которые, разумеется, появятся только если игра выйдет и на ПК.

Источник: TG-канал
2
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Юлия Ефимова собирается выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге
МОК отреагировал на слова Путина об этнической дискриминации россиян
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Илья Воробьев попробует свои силы в НХЛ
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Такой рекламы вы не видели — Человек-паук спасает падающий фургон на улицах Сиднея

Российские смартфоны на ОС «Аврора» появятся на витринах уже в ноябре
Новости
RSS RSS
Все новости