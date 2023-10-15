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Сегодня, 20:47

iPhone продолжает бить рекорды по популярности среди подростков

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPhone.
Фото Apple
Apple Watch.
Фото Apple
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Смартфоны от Apple остаются самыми популярными девайсами среди подростков.

87 процентов опрошенных для выборки подростков рассказали, что пользуются только Айфонами, а 88 процентов признались, что очень хотят, чтобы iPhone стал их следующим телефоном.

Apple Watch.
Фото Apple

Также среди подростков растет и популярность Apple Watch. 10 процентов подростков заявили, что планируют купить Apple Watch в ближайшие шесть месяцев. Apple стала любимой маркой часов, опередив Rolex, Casio и Cartier.

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