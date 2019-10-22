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«Ramzes» возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта по версии Forbes

12:07

Игрок в Dota 2 Роман «Ramzes» Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве по версии Forbes.

20-летний уроженец Новокузнецка в сентябре перебрался из сильнейшей российской команды Virtus.pro в американскую Evil Geniuses (EG).

В топ-3 нового рейтинга также вошли один из сильнейших в мире игроков в CS:GO, участник украинской команды Natus Vincere Александр «S1mple» Костылев и самый авторитетный в регионе киберспортивный комментатор, сооснователь украинской студии Maincast Виталий «V1lat» Волочай.

Среди других участников рейтинга — основатель Na'Vi Александр Кохановский, инвестор холдинга ESforce Алишер Усманов, основатель ESforce Антон Черепенников, игроки Даниил «Zeus» Тесленко, Алексей Solo Березин и Данил «Dendi» Ишутин, менеджеры Роман Дворянкин, Ярослав Комков, Евгений Золотарев и Ирина Семенова, организатор турниров Роман Романцов и блогер Мария «Mrs. Marple» Ермолина.

Участники рейтинга ранжировались по итоговому баллу, который формировался из трех слагаемых: денежного фактора, оценки влияния редакцией Forbes и результатов экспертного опроса.

С рейтингом можно ознакомиться здесь.

Дополнительная информация

https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/385875-roman-ramzes-kushnarev-vozglavil-pervyy-reyting-samyh-vliyatelnyh-lic?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=igrok-v-dota-2-roman-ramzes-kushnarev-voz

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