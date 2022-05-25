Победный финал Team Spirit на The International получил спортивную премию «Эмми»

Финал турнира по Dota 2 The International 10 с участием российской команды Team Spirit получил спортивную премию «Эмми».

В 2021 году «Драконы» обыграли китайскую команду PSG.LGD и выиграли более 18 миллионов долларов. Китайские кибер спортсмены считались фаворитами турнира.

За финалом на платформе Twitch следили около 1,7 миллиона человек, суммарно на всех платформах — более 2,7 миллиона. Общий призовой фонд турнира составлял более 40 миллионов долларов, что является рекордом для киберспорта.