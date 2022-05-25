Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 12:41

Победный финал Team Spirit на The International получил спортивную премию «Эмми»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Финал турнира по Dota 2 The International 10 с участием российской команды Team Spirit получил спортивную премию «Эмми».

В 2021 году «Драконы» обыграли китайскую команду PSG.LGD и выиграли более 18 миллионов долларов. Китайские кибер спортсмены считались фаворитами турнира.

За финалом на платформе Twitch следили около 1,7 миллиона человек, суммарно на всех платформах — более 2,7 миллиона. Общий призовой фонд турнира составлял более 40 миллионов долларов, что является рекордом для киберспорта.

0
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Финал Кубка России по футболу 2022 «Спартак» - «Динамо». Расклады, прогнозы, путь к финалу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Филиал Google в России намерен объявить о банкротстве
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости