Киберспортивная команда Natus Vincere исключила из состава российского игрока

Киберспортивная команда Natus Vincere, состоящая из российских и украинских игроков, исключила из состава российского игрока Кирилла BoombI4 Михайлова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Михайлов выступал за команду в киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) с 2019 года.

«Причины решения связаны с высокими репутационными рисками для клуба и не являются результатом его игры», — сообщили в пресс-службе.

В 2021 году Natus Vincere выиграла главный турнир PGL Major по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), который прошел в Стокгольме.