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NAVI подписали 15-летнего игрока в состав по Fortnite

08:05

К Natus Vincere присоединился игрок в Fortnite Даниил «Putrick» Абдрахманов. Киберспортсмену 15 лет, за карьеру он выиграл около 35 тысяч долларов призовых.

Putrick выступал в гранд-финалах всех четырёх сезонов Fortnite Champion Series в соло, дуо, трио и сквад-режимах. Помимо него это удалось 22 игрокам в мире.

Даниил Абдрахманов — единственный киберспортсмен в составе NAVI по Fortnite. В январе 2019 года украинская организация подписала Вигго «Bowman» Хансона и Даниэля «AlphaAmons» Йохансона, но уже в июле заменила их на Леви «Inuef» Эделейна и Квинтена «Quinten» фон дер Жейпа. С этими игроками Natus Vincere расстались в конце октября 2019 года.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/fortnite/news/navi-podpisali-novogo-igroka-v-sostav-po-fortnite

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