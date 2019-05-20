Natus Vincere заняли второе место после первой недели PUBG Europe League

Natus Vincere расположились на втором месте по итогам первой недели PUBG Europe League. Этап 2 – они набрали 98 очков. G2 Esports стала лидером таблицы благодаря второму месту в последнем матче (108 очков). Digital Athletics набрали 92 очка и поднялись на третью строчку за счет победы на заключительной карте.

В восьмерку лучших попали FaZe Clan, Team SoloMid и Team Liquid. Они набрали 89, 87 и 76 очков соответственно. Два финских коллектива Winstrike Team (74 очка) и ENCE eSports (64 очка) замкнули топ-8.

Вторая фаза PUBG Europe League проходит с 17 мая по 7 июля в Берлине. 16 участников посеяли в одну группу, где они соревнуются на протяжении всего чемпионата. Восемь лучших команд разыграют между собой 350 тысяч долларов.