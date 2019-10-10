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Малкин инвестировал в клуб Pittsburgh Knights

17:39
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин инвестировал в американский киберспортивный клуб Pittsburgh Knights, сообщает Telegram-канал «Cyberslovo».

— Сначала Pittsburgh Steelers (команда по американскому футболу — прим. «СЭ») и рэпер Wiz Khalifa, а теперь и Малкин с его «пингвинами», — цитирует президента Pittsburgh Knights Джеймса О'Коннора. — Он показал всему миру, какой умный и преданный спортсмен, и мы очень рады его поддержке.

?Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) с «Пингвинз».

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