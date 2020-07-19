fish123 и G2 Esports сыграют в финале WePlay! Invitational
08:30
Команда Адиля ScreaM Бенрлитома fish123 и G2 Esports прошли в финал WePlay! Invitational по Valorant. В первом раунде плей-офф коллективы обыграли Ninjas in Pyjamas и need more DM соответственно.
G2 Esports и fish123 поборются в матче до двух побед. Чемпион получит 25 тысяч долларов, а второй финалист заработает 15 тысяч.
WePlay! Invitational проходит с 15 по 19 июля в онлайне. Восемь коллективов разыгрывают 50 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/valorant/news/komanda-scream-poboretsya-s-g2-esports-v-finale-weplay-invitational
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