Финны сделали портативный геймерский стол — его можно будет брать в дорогу

Финская компания UNEVN презентовала интересный геймерский сета-ап — небольшой стол, внутри которого находится топовое игровое железо.

UNEVN BASE. Фото UNEVN

Вместе с комплектующими стол будет весить 27 килограммов. Стол складной, поэтому его можно свободно взять с собой в путешествие.

UNEVN BASE. Фото UNEVN

Габариты стола — 114 х 68 х 54-82 см в разобранном состоянии и 114 х 68 х 23 см в собранном.

Правда, цена за такой стол звучит немного пугающе — без железа стол предлагают купить за 132 тысячи рублей. За версию с начинкой из Ryzen 7 7800X3D, RTX 4070 Ti и 27-дюймовым монитором желающим предлагают заплатить 410 тысяч рублей.