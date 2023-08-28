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Сегодня, 10:23

Финны сделали портативный геймерский стол — его можно будет брать в дорогу

Владислав Шалганов
Корреспондент
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UNEVN BASE.
Фото UNEVN

Финская компания UNEVN презентовала интересный геймерский сета-ап — небольшой стол, внутри которого находится топовое игровое железо.

UNEVN BASE.
Фото UNEVN

Вместе с комплектующими стол будет весить 27 килограммов. Стол складной, поэтому его можно свободно взять с собой в путешествие.

UNEVN BASE.
Фото UNEVN

Габариты стола — 114 х 68 х 54-82 см в разобранном состоянии и 114 х 68 х 23 см в собранном.

Правда, цена за такой стол звучит немного пугающе — без железа стол предлагают купить за 132 тысячи рублей. За версию с начинкой из Ryzen 7 7800X3D, RTX 4070 Ti и 27-дюймовым монитором желающим предлагают заплатить 410 тысяч рублей.

UNEVN BASE.
Фото UNEVN
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