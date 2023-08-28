Женские персонажи Mortal Kombat глазами нейросети — получилось горячо

В сети появились более горячие версии бойцов-женщин из Mortal Kombat за авторством нейросети.

Персонажи Mortal Kombat глазами нейросети. Фото Соцсети

Каждая из девушек стала моложе и подтянутее. Одежда стала облегающей и теперь еще больше подчеркивает красивое тело и фигуру героинь.

Персонажи Mortal Kombat глазами нейросети. Фото Соцсети

Нейросеть также изобразила Таню в ее каноничном образе — к девушке вернулся некий шарм и таинственность, присущая персонажу. В Mortal Kombat 1, по мнению игроков, вся красота дочки Шао Кана была потеряна.