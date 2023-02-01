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Сегодня, 13:20

Фиджитал-спорт будет признан официальным видом спорта в России

Алина Савинова
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В Министерстве спорта РФ подписали приказ о включении фиджитал-игр во Всероссийский реестр видов спорта.

«Приказ о включении вида спорта «Фиджитал-спорт» во Всероссийский реестр видов спорта подписан в Минспорте России 31 января и направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Приказ будет зарегистрирован в Минюсте России и вступит в силу через 10 дней после того, как будет опубликован на официальном портале правовой информации», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Минспорта.

В 2024 году в Казани будут проведены первые киберспортивные «Игры будущего» по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Призовой фонд турнира составит 25 миллионов долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/16935321
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