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Сегодня, 20:10

Датский киберспортивный клуб Heroic извинилась за агрессию в сторону русского пользователя

Иван Шитик
Корреспондент
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Датский киберспортивный клуб Heroic принес извинения за агрессию одного из сотрудников в сторону русскоговорящего пользователя.

Инцидент произошел в TikTok-аккаунте организации. Один из SMM-менеджеров Heroic написал фразу «Ruski, zatknis» в ответ на комментарий от русскоязычного пользователя.

«Мы полностью согласны, это была неудачная попытка пошутить, приносим свои извинения. Этого больше не повторится. Спасибо, что помогли нам заметить это. Всего наилучшего», — ответили на запрос Cybersport.Metaratings.ru в пресс-службе Heroic.

Ранее Evil Geniuses обыграла Heroic на BLAST Premier: Spring Groups 2023.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/heroic-izvinilas-za-agressiyu-v-storonu-russkogo-polzovatelya-221663/
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