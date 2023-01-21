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Сегодня, 04:06

Разработчик игры про «Мстителей» прекратит поддержку проекта

Евгений Козинов
Корреспондент
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Marvel&amp;#039;s Avengers.
Фото Соцсети

Crystal Dynamics готовит официальное заявление о прекращении поддержки ММО-экшена Marvel's Avengers. По информации Exputer, пресс-релиз буде выпущен уже на следующей неделе.

Ожидается, что из игры будут убраны все ограничители времени и полностью изменена система микротранзакций. Однако сервера пока не планируется отключать.

Таким образом, игроки не получат контент, который был анонсирован ранее: новый режим игр «Патрулирование», битва против Альтрона, новые персонажи.

Ранее от работы был отстранен старший дизайнер игры Брайан Ваггонер из-за оскорбительных и расистских записей в социальных сетях с 2010 по 2016 годы.

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