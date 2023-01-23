KENSI рассказал об ожиданиях от матча Natus Vincere — G2

Игрок состава Aurora по дисциплине CS:GO Александр KENSI Гуркин поделился ожиданиями от предстоящего матча NAVI — G2.

«Игроки G2 набрались уверенности своими победами, и для меня являются фаворитами. Но, мне кажется, будет сложный матч для обеих команд. Думаю, что увидим здесь три карты», — цитирует Гуркина Cybersport.Metaratings.ru.

G2 Esports сразится с Natus Vincere 23 января в 17.00 по московскому времени. Победитель пройдет в финал BLAST Premier: Spring Groups 2023.