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Сегодня, 15:48

KENSI рассказал об ожиданиях от матча Natus Vincere — G2

Виктория Кравченко
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Игрок состава Aurora по дисциплине CS:GO Александр KENSI Гуркин поделился ожиданиями от предстоящего матча NAVI — G2.

«Игроки G2 набрались уверенности своими победами, и для меня являются фаворитами. Но, мне кажется, будет сложный матч для обеих команд. Думаю, что увидим здесь три карты», — цитирует Гуркина Cybersport.Metaratings.ru.

G2 Esports сразится с Natus Vincere 23 января в 17.00 по московскому времени. Победитель пройдет в финал BLAST Premier: Spring Groups 2023.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kensi-dal-prognoz-na-navi-g2-budet-slozhnyi-match-dlya-obeikh-komand-222079/
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