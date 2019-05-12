AVANGAR и forZe попали в одну группу на PEL Contenders Phase 2

Организаторы PEL Contenders по PUBG объявили формат и даты второй фазы. Она пройдет с 13 мая по 4 июля, и за время ее проведения участники сыграют 112 матчей.

В PEL Contenders Phase 2 выступят 32 команды, которых разделили на две группы по 16 коллективов. В группу А попали AVANGAR, forZe, BESIKTAS Esports, k23, Istanbul Wild Cats и другие участники. В группе В оказались Se7en eSports, TORNADO ENERGY, 3DMAX и еще 13 коллективов.