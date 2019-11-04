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G2 Esports вышла в финал Worlds 2019

09:00

G2 Esports обыграла T1 в полуфинале 2019 World Championship по League of Legends и прошла в финал. Встреча завершилась со счетом 3:1. В решающем матче турнира команда из Европы встретится с FunPlus Phoenix. Игра состоится 10 ноября.

T1 покинула чемпионат. Она заняла 3-4 место и получила $ 155 750. Ранее из турнира выбыли Invictus Gaming, Fnatic, Griffin, Splyce и DAMWON Gaming.

Worlds 2019 проходит с 2 октября по 10 ноября. 24 команды разыгрывают более 2,225 млн долларов. Финал состоится в Париже (Франция).

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/g2-esports-vyshla-v-final-worlds-2019

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