G2 Esports вышла в финал Worlds 2019

G2 Esports обыграла T1 в полуфинале 2019 World Championship по League of Legends и прошла в финал. Встреча завершилась со счетом 3:1. В решающем матче турнира команда из Европы встретится с FunPlus Phoenix. Игра состоится 10 ноября.

T1 покинула чемпионат. Она заняла 3-4 место и получила $ 155 750. Ранее из турнира выбыли Invictus Gaming, Fnatic, Griffin, Splyce и DAMWON Gaming.

Worlds 2019 проходит с 2 октября по 10 ноября. 24 команды разыгрывают более 2,225 млн долларов. Финал состоится в Париже (Франция).