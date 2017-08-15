Эдгар Давидс выиграл суд у создателей LoL по делу об использовании его образа в игре

Бывший полузащитник сборной Голландии Эдгар Давидс выиграл суд у компании Riot Games – создателя League of Legends – по делу об использовании его образа в игре, сообщает dtf.ru. Претензии бывшего футболиста вызвало одно из косметических улучшений (скин) персонажа Люциан, который повторяет внешность Давидса. Нидерландский суд постановил перечислить футболисту компенсацию в виде процента от продаж скина Striker. Riot также обязана предоставить отчет о доходах, чтобы определить размер выплат.
Примечательно, что три года назад Давидс публично поблагодарил разработчика LoL за использование его образа при создании скина, однако решил подать в суд только сейчас.
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https://dtf.ru/9229-byvshiy-futbolist-vyigral-sud-protiv-riot-games-po-povodu-skina-dlya-league-of-legends