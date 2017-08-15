Эдгар Давидс выиграл суд у создателей LoL по делу об использовании его образа в игре

Бывший полузащитник сборной Голландии Эдгар Давидс выиграл суд у компании Riot Games – создателя League of Legends – по делу об использовании его образа в игре, сообщает dtf.ru. Претензии бывшего футболиста вызвало одно из косметических улучшений (скин) персонажа Люциан, который повторяет внешность Давидса. Нидерландский суд постановил перечислить футболисту компенсацию в виде процента от продаж скина Striker. Riot также обязана предоставить отчет о доходах, чтобы определить размер выплат.

Примечательно, что три года назад Давидс публично поблагодарил разработчика LoL за использование его образа при создании скина, однако решил подать в суд только сейчас.