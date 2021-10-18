Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала победу российской киберспортивной команды Team Spirit над командой из Китая PSG.LGD (3:2) на турнире The International по игре Dota 2.

«Конечно, ребята действительно трудились, старались. Они победили и заслуженно получили свои призовые. Молодцы. Только я не хочу, чтобы это приобретало массовый характер, потому что победа Team Spirit сейчас станет супер большой рекламой для детей. Теперь желание появится абсолютно у всех. Ребята начнут понимать: «Если я буду сидеть и заниматься киберспортом, то добьюсь такого же успеха и получу огромную сумму денег». А мы этот процесс уже не остановим. Это вердикт.

Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим. В конце концов, лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство. Это хотя бы подходит под спорт, хоть и без физической активности.

Можно сколько угодно говорить, хорошо это или плохо. Все равно ничего не изменится. Не будем же мы закрывать страну и возвращаться к режиму СССР со строгими ограничениями. Так что все просто повозмущаются и опять дадут ребенку гаджет в руки. Это правда жизни", — цитирует Журову Sport24.

Российская киберспортивная команда Team Spirit обыграла китайскую команду PSG.LGD (3:2) в финале турнира The International по игре Dota 2. За победу киберспортсмены получили 18 миллионов долларов в качестве призовых.