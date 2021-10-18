Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» победу российской киберспортивной команды Team Spirit над командой из Китая PSG.LGD (3:2) на турнире The International по игре Dota 2.

«В киберспорте от нашей страны всегда появляются новации. Российских киберспортсменов поздравляю от всей души, сам с интересом поглядываю на этот вид спорта. Тем более мне очень многие представители и чемпионы предлагают окунуться в киберспорт и начать комментировать соревнования. Это хорошо, это перспективно, и я со всеми радуюсь любой победе спортсмена из России», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Губерниев также поделился мнением о сумме призовых за турнир.

«Разговор о призовых — это то же самое, как предлагать запретить рэп, чтобы молодежь не слушала. Это честно заработанные деньги, и не дело остальных — обсуждать данную сумму. Стоит порадоваться, а не считать деньги как киберспортсменов, так и футболистов, хоккеистов и так далее. Нужно заниматься собой. А публикация в Instagram, где киберспортсмены одеты в форму сборной России по футболу, — это, наверное, желание самих ребят. Здесь либо техническая ошибка, либо выдается желаемое за действительное. Это не повод обращать внимание на какой-то конфликт. Одели и одели, может, они сами этого хотели», — добавил Губерниев.

Российская киберспортивная команда Team Spirit обыграла китайскую команду PSG.LGD (3:2) в финале турнира The International по игре Dota 2. За победу киберспортсмены получили 18 миллионов долларов в качестве призовых.