Yellow Submarine и Brame прошли на DOTA Summit 13 для Европы и СНГ
04:20
Yellow Submarine обыграла B8 Esports, а Brame победила Imperial Pro Gaming в заключительных матчах открытой квалификации на DOTA Summit 13 для Европы и СНГ. Коллективы получили слоты в основной стадии турнира, который пройдет со 2 по 8 ноября.
Открытые отборочные на DOTA Summit 13 для Европы и СНГ проходили с 31 октября по 1 ноября в онлайне. 75 команд разыграли два слота в основном этапе соревнования.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/yellow-submarine-i-brame-proshli-na-dota-summit-13-dlya-evropy-i-sng
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