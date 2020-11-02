Yellow Submarine и Brame прошли на DOTA Summit 13 для Европы и СНГ

Yellow Submarine обыграла B8 Esports, а Brame победила Imperial Pro Gaming в заключительных матчах открытой квалификации на DOTA Summit 13 для Европы и СНГ. Коллективы получили слоты в основной стадии турнира, который пройдет со 2 по 8 ноября.

Открытые отборочные на DOTA Summit 13 для Европы и СНГ проходили с 31 октября по 1 ноября в онлайне. 75 команд разыграли два слота в основном этапе соревнования.