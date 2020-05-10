VP.Prodigy вышла в финал верхней сетки WePlay! Pushka League Season 1

VP.Prodigy выиграла у Ninjas in Pyjamas на WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 по Dota 2 и прошла в финал виннеров. Противником команды Виталия «Save-» Мельника станет победитель встречи между Team Secret и Team Liquid.

Ninjas in Pyjamas упали в нижнюю сетку, где сыграют против Virtus.pro 10 мая. В другом поединке нижней сетки встретятся проигравший в паре Secret против Liquid и победитель матча между Alliance и Natus Vincere.

Матчи первого дивизиона WePlay! Pushka League Season 1 проходят с 23 апреля по 11 мая. 14 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.