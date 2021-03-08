Team Unique уступила Brame на EPIC League Season 3

Team Unique проиграла Brame в матче группового этапа EPIC League Season 3 по Dota 2. Команда Семена «CeMaTheSlayeR» Кривули завершила встречу со счетом 1:2 и не заработала очков.

Матчи групповой стадии EPIC League Season 3 проходят с 2 по 13 марта. Восемь лучших коллективов попадут в первый дивизион лиги, где разыграют 85 тысяч долларов, а остальные получат слоты во втором дивизионе, призовой фонд которого составляет 15 тысяч.