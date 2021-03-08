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Team Unique уступила Brame на EPIC League Season 3

05:13

Team Unique проиграла Brame в матче группового этапа EPIC League Season 3 по Dota 2. Команда Семена «CeMaTheSlayeR» Кривули завершила встречу со счетом 1:2 и не заработала очков.

Матчи групповой стадии EPIC League Season 3 проходят с 2 по 13 марта. Восемь лучших коллективов попадут в первый дивизион лиги, где разыграют 85 тысяч долларов, а остальные получат слоты во втором дивизионе, призовой фонд которого составляет 15 тысяч.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-unique-ustupila-brame-na-epic-league-season-3

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