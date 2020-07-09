Valve исправила баг в Dota 2

Разработчики Dota 2 устранили ошибку, которая позволяла получать дополнительный обзор на карте с помощью ультимативной способности Snapfire. Valve не внесла других изменений в клиент игры с патчем от 8 июля.

О баге сообщил бывший менеджер Team Empire и HellRaisers Дмитрий «Korb3n» Белов в начале месяца. Воспроизвести его можно было только при использовании функции повторения нажатия правой кнопки мыши и автокаста ультимейта. Если игрок зажимал ПКМ и активировал Mortimer Kisses, когда Snapfire остановилась в указанной точке, снаряды зависали в воздухе и постоянно давали обзор.

После обновления от 8 июля полностью воспроизвести баг стало невозможно. Однако при повторении той же последовательности действий игрок по-прежнему может запустить снаряды Mortimer Kisses под Snapfire — в обычных условиях умение применяется только на небольшом расстоянии от героя.