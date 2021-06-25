The International 10 не пройдет в Швеции из-за коронавируса

Valve объявила, что чемпионат мира по Dota 2 — The International 10 — не состоится в Швеции. Турнир перенесут в другую страну Европы, поскольку правительство страны не оказалось содействия в проведении мероприятия.

Федерация спорта Швеции не признала киберспорт, поэтому участники турнира не могут получить визы для въезда в страну, так как процесс получения был усложнен из-за пандемии коронавируса. Правительство Швеции отказалось идти навстречу Valve.

Турнир должен пройти с 5 по 15 августа в Стокгольме. Призовой фонд составит 40 миллионов долларов.

Напомним, изначально The International 10 должен был пройти в прошлом году в Стокгольме, но чемпионат был отменен из-за пандемии коронавируса.