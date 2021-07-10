Nigma поборется с OG за выход в гранд-финал отборочных на The International 10

Nigma переиграла Team Liquid в нижней сетке европейской квалификации The International 10 — 2:1. В финале нижней сетки победители встретятся с OG.

Команды разыгрвают квоту в гранд-финал, где уже оказалась Thundra eSports. Финальное противостояние нижней сетки состоится 10 июля. Начало в 14.00 по московскому времени.

Отборочные на TI10 для Европы проходят с 7 по 10 июля. Победитель получит квоту на чемпионат мира по Dota 2, который пройдет в октябре в Румынии.

Напомним, изначально The International 10 должен был пройти в прошлом году в Стокгольме, но чемпионат отменили из-за пандемии коронавируса.