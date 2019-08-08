Стало известно, сколько получит победитель The International

Стали известны пропорции распределения призового фонда The International 2019 по Dota 2.

Победитель турнира получит 45,5 процента от общей суммы, что на данный момент составляет 14,6 миллиона долларов. Второй финалист заработает 13 процентов или 4,1 миллиона. Худшие команды чемпионата мира, которые займут 17-18 места, получат минимум по 80 тысяч долларов.

На данный момент призовой фонд The International 2019 составляет чуть более 32 миллиона долларов. Он будет увеличиваться еще в течение 18 дней, вплоть до окончания турнира. Итоговые сумму призовых могут быть выше опубликованных.