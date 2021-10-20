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RAMZES666 и depressed kid могут стать игроками Winstrike

20 октября, 18:12
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Руководство Winstrike Team может внести изменения в состав по Dota 2, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Роман RAMZES666 Кушнарев и Глеб depressed kid Зырянов тестируются в обновленный состав команды. При этом пока неизвестно, будут ли они играть в будущем за Winstrike

RAMZES666 с апреля по июль 2021-го выступал за Natus Vincere. Depressed kid 24 сентября был переведен в запас Team Empire.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/ramzes666-i-depressed-kid-mogut-okazatsya-v-obnovlyennom-sostave-winstrike-1090326/

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Александр Кравченко все материалы автора
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