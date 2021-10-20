RAMZES666 и depressed kid могут стать игроками Winstrike

Руководство Winstrike Team может внести изменения в состав по Dota 2, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Роман RAMZES666 Кушнарев и Глеб depressed kid Зырянов тестируются в обновленный состав команды. При этом пока неизвестно, будут ли они играть в будущем за Winstrike

RAMZES666 с апреля по июль 2021-го выступал за Natus Vincere. Depressed kid 24 сентября был переведен в запас Team Empire.