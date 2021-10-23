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Ургант пошутил о подарке Team Spirit после выигрыша 18 миллионов долларов

01:38
Team Spirit в гостях у «Вечернего Урганта». Фото Twitter
Team Spirit в гостях у «Вечернего Урганта». Фото Twitter
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Российская команда Team Spirit, которая выиграла на прошлой неделе чемпионат мира по Dota 2, стала гостем программы «Вечерний Ургант». Победители ответили на вопросы Ивана Урганта.

В конце диалога Team Spirit подарили ведущему кофту, в которой играл один из участников команды в финале турнира.

«Есть традиция: если ты выиграл огромные деньги на международном соревновании, ты должен ведущему подарить... рублей за 600», — пошутил Ургант, когда ему вручали подарок.

В финале The International 10 российская команда переиграла представителей команды футбольного клуба «ПСЖ» — 3:2. За победу она заработала 18 миллионов долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора
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