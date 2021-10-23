Ургант пошутил о подарке Team Spirit после выигрыша 18 миллионов долларов

Российская команда Team Spirit, которая выиграла на прошлой неделе чемпионат мира по Dota 2, стала гостем программы «Вечерний Ургант». Победители ответили на вопросы Ивана Урганта.

В конце диалога Team Spirit подарили ведущему кофту, в которой играл один из участников команды в финале турнира.

«Есть традиция: если ты выиграл огромные деньги на международном соревновании, ты должен ведущему подарить... рублей за 600», — пошутил Ургант, когда ему вручали подарок.

В финале The International 10 российская команда переиграла представителей команды футбольного клуба «ПСЖ» — 3:2. За победу она заработала 18 миллионов долларов.