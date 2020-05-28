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Призовой фонд The International 2020 превысил 9,3 миллиона долларов

01:42
Battle Pass 2020.
Battle Pass 2020.

В понедельник, 25 мая, в Dota 2 был выпущен Battle Pass 2020. Как сообщает dota.rgp.io, за двое суток его приобрели более 1 миллиона пользователей. Благодаря этому призовой фонд The International 2020 вырос до 9,3 миллиона долларов.

The International.The International 2020 перенесен из-за коронавируса

Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 пополняется благодаря покупкам Battle Pass и уровней к нему. 25 процентов от каждой продажи отправляются в копилку турнира.

Напомтим, The International 2020 должен был пройти в конце августа в Стокгольме. Новые возможные даты проведения объявят позже. Действующим победителем является команда OG.

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