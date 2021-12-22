OG одержала третью победу в первом дивизионе DPC 2021/2022 для Европы
04:52
OG обыграла COOLGUYS в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2021/2022 для Европы. Матч завершился со счетом 2:1. Команда Михаила «Misha» Агатова делит вторую строчку в турнирной таблице лиги с Team Tickles.
После четырех туров COOLGUYS не заработали очков. Коллектив Дино «dnz» Шавука занимает последнее место в дивизионе.
Матчи первого дивизиона DPC 2021/2022 для Европы проходят с 30 ноября по 19 января в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 205 тысяч долларов.
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