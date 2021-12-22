OG одержала третью победу в первом дивизионе DPC 2021/2022 для Европы

OG обыграла COOLGUYS в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2021/2022 для Европы. Матч завершился со счетом 2:1. Команда Михаила «Misha» Агатова делит вторую строчку в турнирной таблице лиги с Team Tickles.

После четырех туров COOLGUYS не заработали очков. Коллектив Дино «dnz» Шавука занимает последнее место в дивизионе.

Матчи первого дивизиона DPC 2021/2022 для Европы проходят с 30 ноября по 19 января в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 205 тысяч долларов.