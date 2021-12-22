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CIS Rejects прошли в плей-офф Dota 2 Champions League 2021 Season 6

04:35

CIS Rejects победила Team Empire в групповой стадии Dota 2 Champions League 2021 Season 6. Результат встречи — 2:0. Коллектив Романа «RAMZES666» Кушнарева гарантировал себе квоту в плей-офф чемпионата.

Empire потеряла шансы на выход в следующий этап турнира. В следующем матче соревнования поборются Hydra и Brame.

D2CL 2021 S6 проходит с 6 декабря по 11 января. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/cis-rejects-proshli-v-plei-off-dota-2-champions-league-2021-season-6

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Евгений Петров все материалы автора
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