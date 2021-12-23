Hydra одержала пятую победу на Dota 2 Champions League 2021 Season 6
04:20
Hydra обыграла Brame в групповой стадии Dota 2 Champions League 2021 Season 6. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Для команды Бакыта «Zayac» Эмилжанова победа стала пятой на турнире. Заключительным оппонентом Hydra на групповом этапе станут X3.
Шестой сезон D2CL 2021 проходит с 6 декабря по 11 января в онлайне. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/hydra-oderzhala-pyatuyu-pobedu-na-dota-2-champions-league-2021-season-6
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю