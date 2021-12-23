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Hydra одержала пятую победу на Dota 2 Champions League 2021 Season 6

04:20

Hydra обыграла Brame в групповой стадии Dota 2 Champions League 2021 Season 6. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Для команды Бакыта «Zayac» Эмилжанова победа стала пятой на турнире. Заключительным оппонентом Hydra на групповом этапе станут X3.

Шестой сезон D2CL 2021 проходит с 6 декабря по 11 января в онлайне. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/hydra-oderzhala-pyatuyu-pobedu-na-dota-2-champions-league-2021-season-6

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Евгений Петров все материалы автора
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