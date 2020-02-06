Оба состава OG выступят в отборочных на ESL One Los Angeles 2020

OG сообщила, что в отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 сыграют оба состава клуба. Для основного ростера выступление станет дебютом — ранее команда провела три замены.

Состав OG Seed сформировали в конце ноября 2019 года. Участники основного ростера выступили в качестве наставников коллектива. Команда заняла 3-4 место в отборочных на DreamLeague Leipzig Major, а также заняла второе место на Maincast Winter Brawl.

Открытые отборочные на ESL One Los Angeles для Европы пройдут 7-8 февраля. Коллективы разыграют два слота в закрытом этапе в сетке формата single-elimination с матчами до первой победы и решающими встречами до двух побед.