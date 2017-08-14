Немец "KheZu" и кореец "MP" покинули Team Secret

Team Secret рассталась с двумя игроками – Морисом "KheZu" Гутманом и Пио "MP" Ноа, сообщает официальный сайт организации. Кто заменит немецкого и корейского киберспортсменов в составе "Сикрет", пока неизвестно. Эта информация должна появиться в ближайшее время. Таким образом, на данный момент в команде остаются три игрока – Чжэн "MidOne" Йек Най, Клемент "Puppey" Иванов и Язид "YapzOr" Жарадат.

На завершившемся недавно The International 2017 коллектив занял 9-12 место и заработал 370 тысяч долларов.

"Огромное спасибо Морису и Ноа за бесценный вклад в успехи команды. Было приятно с ними в команде. Желаем обоим успехов в будущем", – говорится в заявлении Team Secret.