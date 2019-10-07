Natus Vincere набрали два очка в группе на отборочных к MDL Chengdu Major

Natus Vincere и timurdota2 завершили последний матч группового этапа закрытых отборочных на MDL Chengdu Major по Dota 2 для СНГ ничьей. По итогам выступления NAVI заняли четвtртое место в группе B с двумя очками, а их оппоненты завершили группу на пятой позиции.

Закрытая квалификация для СНГ на MDL Chengdu Major проходит в онлайне с 5 по 8 октября. На LAN-финал с призовым фондом 980 тысяч долларов поедут два представителя СНГ.