Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Natus Vincere набрали два очка в группе на отборочных к MDL Chengdu Major

08:40

Natus Vincere и timurdota2 завершили последний матч группового этапа закрытых отборочных на MDL Chengdu Major по Dota 2 для СНГ ничьей. По итогам выступления NAVI заняли четвtртое место в группе B с двумя очками, а их оппоненты завершили группу на пятой позиции.

Закрытая квалификация для СНГ на MDL Chengdu Major проходит в онлайне с 5 по 8 октября. На LAN-финал с призовым фондом 980 тысяч долларов поедут два представителя СНГ.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/natus-vincere-sygrali-vnichyu-v-poslednem-matche-otborochnykh-na-mdl-chengdu-major

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир