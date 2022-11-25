Mind Games тестируют мидера и керри в новый состав по Dota2

Киберспортивная организация Mind Games формирует новый состав по Dota2 и тестирует двух игроков на позиции мидера и керри, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации издания, новые игроки уже начинают тестироваться и это значит, что, скорее всего, команду покинут Алексей Ainkrad Дивеевский и Тимур Dinozavrik Маврин.

Ранее сообщалось, что решение по Марвину было уже принято и он покинет коллектив, то Дивеевский может остаться в составе, в случае, если не найдут более подходящего игрока на его позиицию.

По итогам третьего сезона DPC команда осталась в первом дивизионе Восточной Европы.